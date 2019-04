Il maltempo di Pasquetta non ha causato solo danni e disagi ma anche una vittima. Ieri pomeriggio, davanti alle coste di Porto Corallo (nel sud della Sardegna), una barca a vela si è rovesciata a causa del forte vento di scirocco e un turista francese, sbalzato in acqua dalle onde, è morto annegato. Salva la donna che si trovava con lui grazie al pronto intervento degli ormeggiatori di Porto Corallo, che hanno assistito alla scena del naufragio riuscendo a portare in salvo anche il cane della donna. La barca si è capovolta proprio mente entrava in porto: invece ha scuffiato, scaraventando in acqua i due occupanti.

Ma anche l'altra grande isola italiana, la Sicilia, è stata letteralmente in balia di pioggia e fortissime folate di scirocco. La colpa è di un ciclone mediterraneo proveniente dalla Penisola Iberica e diretto sul nord Africa, che ha investito Sardegna, Sicilia, Tirreno e Centro-Sud con violente mareggiate. Nuclei imponenti di pioggia con collegati temporali ricchi di grandine hanno sferzato molte zone, interrompendo i pic nic ma soprattutto i collegamenti con le Eolie, Ischia, oltre che numerose linee ferroviarie regionali. Allerta gialla su Umbria, Molise e Lazio. Molti gli alberi caduti in città e lungo le strade.

Il maltempo nelle prossime ore dovrebbe risalire verso il Nord a cominciare dall'Emilia Romagna, per poi toccare Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto causando perfino la caduta della neve su Alpi e prealpi a 1500 metri di quota.

Però al Sud, proprio a partire dalle ore pomeridiane di domani e soprattutto nella giornata festiva del 25 aprile, esploderà letteralmente l'estate con temperature degne delle spiagge affollate (anche 28 gradi) e cielo soleggiato. Il clima migliora un po' ovunque.

© RIPRODUZIONE RISERVATA