Il macabro ritrovamento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione, ha sconvolto i residenti di via del Poggio Fiorito all'Eur.

È stato proprio un abitante della zona a dare l'allarme ai carabinieri mercoledì scorso, poco prima della mezzanotte. Il corpo si trovava chiuso all'interno di una roulotte parcheggiata lungo la strada, da dove fuoriusciva un odore nauseabondo.

Gli investigatori della compagnia dell'Eur, hanno svolto fino a notte inoltrata tutti i rilievi per ricostruire e stabilire le cause della morte. Il mezzo all'interno del quale è stato trovato il cadavere, è risultato essere intestato ad un cittadino del Sudan, di 58 anni di nome Seid Abdel Alfraid Gandi che potrebbe corrispondere all'identità del morto. La salma è stata messa a disposizione del medico legale per l'autopsia.

(E.Orl.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

