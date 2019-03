Il M5s perde i pezzi Addio alla maggioranza

Il Movimento 5 Stelle perde un nuovo municipio, l'undicesimo. La maggioranza pentastellata viene a mancare a causa della defezione della consigliera Francesca Sappia.

Secondo la donna, ora al Gruppo misto, il Movimento, «dopo tre anni a Roma ed in Municipio non rappresenta più tutti quegli ideali che mi hanno spinta a candidarmi». La stessa Sappia ha spiegato che le frizioni che hanno portato alla frattura nel Municipio sono cominciate nello scorso luglio, e sono esplose con la sperimentazione della corsia preferenziale sul viadotto della Magliana. Secondo la consigliera se a livello locale il Movimento non cambierà allora «va a morire».

Su 25 consiglieri al Municipio XI quelli del Movimento 5 Stelle sono scesi a 12, perdendo di fatto la maggioranza matematica: sul piede di guerra le opposizioni, che chiedono le dimissioni del presidente Mario Tonelli. «Dopo i casi dei Municipi VIII e III - afferma il senatore del Pd Bruno Astorre - il puzzle grillino a Roma perde un altro tassello, colpa ancora una volta dei dissidi interni che non possono produrre altro che cattiva gestione amministrativa. Anche al Municipio XI l'esperienza del governo M5S è ormai al capolinea: si ridia al più presto la parola ai cittadini». (L. Cal.)

