Il lunedì social dei calciatori: noi una famiglia

ROMA Il giorno dopo la vittoria sull'Inter la gioia dei giocatori della Lazio è social. «Non guardiamo la classifica, passo dopo passo una partita alla volta» scrive Acerbi su Instagram, a fargli eco Luis Alberto: «Siamo felici per questa vittoria importante e altri tre punti che ci avvicinano un po' di più al nostro sogno. La lotta continua, avanti Lazio». «Oggi abbiamo dimostrato tutto: Lazio è famiglia, Lazio è squadra vera. Ora vola Lazio vola» il messaggio di Milinkovic, Correa ha postato una foto con la squadra che esulta accompagnata dalla scritta Festa.

Tra i tanti messaggi dei giocatori biancocelesti c'è anche quello di Ciro Immobile. «Avanti con fiducia. Serata da ricordare, grazie alla nostra gente» scrive sul proprio account ufficiale di Instagram l'attaccante che con il rigore segnato all'Inter ha raggiunto quota 26 gol in campionato dov'è sempre più leader della classifica dei cannonieri e adesso prova la fuga nella classifica della Scarpa d'Oro: l'attaccante è salito a 52 punti nella graduatoria del trofeo che premia ogni anno il bomber più prolifico ed è davanti a Lewandowski del Bayern Monaco che è a quota 46. L'attaccante giovedì 20 febbraio festeggerà 30 anni con una mega festa organizzata al teatro Brancaccio e alla quale, fra gli altri, parteciperà tutta la Lazio al completo. La festa sarà a tema Grande Gatsby tanto che in questi giorni Immobile si sta facendo preparare uno smoking su misura per l'occasione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 05:01

