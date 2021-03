Il lunedì nero di metro, bus, uffici e asili

Flavia Scicchitano

È un lunedì nero nella capitale con lo stop di trasporti e servizi pubblici, uffici municipali, asili nido e scuole dell'infanzia. Con il rischio di forti disagi per i cittadini, soprattutto in periodo Covid. Per oggi infatti sono stati proclamati due scioperi generali di 24 ore dai sindacati Cub Trasporti e Cobas Lavoro privato per tutelare salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; prorogare la moratoria sui licenziamenti; diritto al lavoro a salari e carriere senza discriminazioni; stop della precarietà lavorativa e sociale. Per tutto il giorno saranno a rischio le corse Atac di autobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle, Roma-Civitacastellana-Viterbo e i bus periferici Roma Tpl. In vigore però le fasce di garanzia (fino alle 8.30 e 17-20). Braccia incrociate anche per i lavoratori Cotral.

Possibili disagi anche nel regolare funzionamento di uffici municipali per asili nido e scuole dell'infanzia di Roma Capitale. Revocata invece la protesta del settore scuola (Miur) con lezioni confermate tanto in presenza quanto in Dad.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA