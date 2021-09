Il Liverpool rimonta e passa 3-2

Non bastano al Milan una fiammata a fine primo tempo e nel complesso una prestazione con il cuore. È il Liverpool a prevalere 3-2 ad Anfield nella prima giornata del gruppo B di Champions League (nell'altro match 0-0 tra Atletico Madrid e Porto). «Il maggiore rimpianto è che, fatta salva la grande qualità del Liverpool, sui tre gol, ma anche sul rigore avremmo potuto fare meglio. Abbiamo concesso loro cose troppo facili. Resta comunque una sfida che ci farà crescere tanto», commenta Stefano Pioli. Al ritorno in Champions dopo sette anni il Milan viene prima sormontato dai cori dei tifosi della Kop e di Anfield e poi dal gioco della squadra di Jurgen Klopp. Che, almeno in avvio di gara, fa quello che vuole. Subire una sola rete per i rossoneri è una gran cosa. Tra l'altro nell'episodio più sfortunato, al 9', con un cross di Alexander-Arnold deviato da Tomori alle spalle di Maignan. Il portiere francese al 14' para addirittura un rigore (tocco con un braccio di Bennacer) a Salah e si conferma tra i più in forma dei rossoneri. (M.Sar.)



Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 05:01

