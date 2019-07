Il litorale si ribella: «Non siamo una discarica»

Ostia si ribella all'emergenza rifiuti. «Con l'emergenza rifiuti presente nella capitale e caparbiamente ancora negata dalla Raggi, apprendo che l'utilizzo del tritovagliatore di Ostia-Dragona verrà subito esteso dalle attuali 30 tonnellate a oltre 300 tonnellate giornaliere - afferma Davide Bordoni, consigliere capitolino e capogruppo di Forza Italia - di fatto andando a gestire gran parte dei rifiuti prodotti nella capitale e non solo quelli del territorio come promesso dal municipio pentastellato lo scorso dicembre, dopo l'incendio del TMB Salario». Per oggi, «per discutere delle iniziative di contrasto a questo scempio che non può e non deve essere compiuto», è previsto un incontro con i cittadini nella sede di Forza Italia a viale Capitan Consalvo a Ostia, dalle 17.30. «Raggi & Co, nel silenzio assordante dell'amministrazione locale, preferiscono trasformare il Municipio nella pattumiera di Roma - aggiunge - sprecando il potenziale del territorio che non hanno saputo valorizzare e condannando i cittadini che ci vivono a un via vai ininterrotto di camion puzzolenti sulla via del Mare, la cui manutenzione del verde e del manto stradale ha già toccato il fondo».(F. Sci.)

Lunedì 1 Luglio 2019, 05:01

