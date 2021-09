Il liceo musicale in rivolta contro l'orario anti-Covid

Rivolta degli studenti del liceo musicale Farnesina contro gli orari anti-covid che li costringono a tornare a casa solo in tarda serata, riducendo quindi il tempo da dedicare allo studio. I ragazzi ieri hanno manifestato davanti alla sede di via dei Giuochi Istmici.

«Il liceo musicale da sempre si fonda sugli orari pomeridiani, ma quest'anno la scelta di farci entrare alle 9.40 sposta anche i rientri pomeridiani in avanti, non dando il tempo a chi abita fuori Roma di studiare adeguatamente. Noi vorremmo avere la possibilità di entrare tutti sempre alle 8», spiega uno degli studenti.

L'istanza è stata portata avanti anche dai genitori degli alunni che in una lettera alla dirigente scolastica hanno spiegato: «Gli orari ad oggi definiti, ancorché provvisori, generano ulteriori difficoltà, minando ulteriormente la qualità dello studio. Il nostro liceo è una delle due uniche realtà musicali di Roma e per tale motivo raccoglie un bacino di utenza con provenienze da zone diverse di Roma e provincia». La richiesta al dirigente scolastico è di proporre una derogaall'Ufficio scolastico regionale.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

