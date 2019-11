Il leghista Di Muro mostra l'anello in Aula: «Elisa, vuoi sposarmi?»

Mario Fabbroni

Altro che show. Per la prima volta nella storia del Parlamento, alla Camera dei deputati è andata in onda una proposta di matrimonio.

Il leghista Flavio Di Muro ha infatti preso la parola e chiesto la mano della sua fidanzata: «Elisa, mi vuoi sposare?». Solo che invece di stare in ginocchio ai piedi dell'amata, l'esponente del Carroccio ha sfoderato l'anello matrimoniale davanti alle telecamere ufficiali della tv della Camera. Tutto rigorosamente registrato, quindi.

Elisa De Leo, che ha 36 anni e per ora è disoccupata, ha mostrato gli occhi lucidi mentre era seduta tra il pubblico che può assistere alle sedute parlamentari. «Si, lo voglio!», ha anticipato la fidanzata (da quasi 6 anni) di Di Muro. «Ho approfittato perché lei è venuta a Roma - ha spiegato dopo il deputato di Matteo Salvini -. Viviamo a Ventimiglia, Elisa non mi aveva mai visto intervenire in Aula. Sapeva solo che avrei fatto un intervento oggi...». L'originale proposta non è piaciuta troppo, però, al Presidente della Camera Roberto Fico, che ha bacchettato Di Muro. Si doveva votare infatti il dl terremoto (poi approvato all'unanimità). «È stato un intervento a inizio seduta, l'ho fatto proprio per non distogliere i colleghi dai lavori. Tutto è durato 20 secondi», si schernisce il 33enne leghista. Ma, alla fine, c'è stato l'applauso di tutti. Ora non resta che fissare la data delle nozze.

Venerdì 29 Novembre 2019, 05:01

