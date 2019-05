Il leader leghista all'attacco della Raggi «Il Carroccio pronto a prendersi Roma»

Flavia Scicchitano

È scontro a distanza tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il leader della Lega Matteo Salvini. A due giorni dal voto per le elezioni europee, che ha segnato la sconfitta del Movimento 5 Stelle nella capitale e l'impennata della Lega nelle periferie, il ministro dell'Interno ha ribadito le proprie intenzioni: «I romani ci hanno dato tantissimo consenso, siamo il secondo partito a un pelo dal Pd, in alcune periferie romane protagoniste degli episodi di cronaca degli ultimi mesi la Lega ha preso fino al 38%, con il M5s ampiamente indietro. Questo - ha detto - è un segnale dei romani nei confronti del sindaco Raggi e un segnale nei confronti della Lega. Noi stiamo crescendo nei municipi con donne e uomini che si stanno preparando ad avere un'idea di città e ci faremo trovare pronti. Da ministro - ha concluso - per Roma e i romani io sto cercando di fare di tutto, mandando poliziotti e accendendo telecamere».

Dopo il forte calo registrato alle urne dal M5S, attestatosi al 17,58% (contro il 24,9% delle europee del 2014, e il 31,15% delle politiche del 2018), la prima cittadina ha preso parola: «Quello che noi stiamo costruendo è estremamente profondo, non di facciata - ha detto Raggi - Ciò significa che i risultati che contiamo di portare si sviluppano in un arco di 5 anni. I cittadini si aspettano dei risultati e noi iniziamo a ripagarli. Sono certa che pian piano sarà sempre più evidente il frutto del nostro lavoro. Per risolvere problemi radicali - ha aggiunto ancora - bisogna scavare nel profondo, lo stiamo facendo».

Il voto europeo di domenica a Roma ha infatti stravolto completamente i rapporti di forza tra i principali partiti nella Capitale, fissati tre anni fa nelle ultime amministrative. Nel 2016 il M5S, che con Virginia Raggi esprime il sindaco e il governo cittadino, raccolse ben 420.435 voti, risultando primo partito con il 35,3%. Oggi, a meno di tre anni di distanza, il consenso si è più che dimezzato scendendo a 194.545 voti e il 17,6%, passando da primo a terzo partito a Roma: un crollo dovuto a un evidente arretramento nelle periferie, dove il Movimento è stato di fatto sostituito dalla Lega. E' proprio del Carroccio infatti il salto più grande con un consenso quasi decuplicato e 285.318 preferenze pari al 25,8%, secondo partito della Capitale, dopo il Pd, che ha guadagnato oltre 130mila voti arrivando al 30,6%.

Ma è l'analisi del dato nei Municipi della Capitale a restituire un voto estremamente frammentato: se in I e II Municipio, le zone più centrali, il Pd ha sfondato con il 41,3 e 40,3%, nelle periferie ha prevalso la Lega. In V Municipio, al Tiburtino, la Lega balza al primo posto con il 29,7%. Nel X Municipio, quello di Ostia, il Carroccio vola al 29,2. Nel VI Municipio, Tor Bella Monaca, si sale ancora al 36,8%, con il M5S staccato al 24,8% e il Pd sotto al 20%. Ed è proprio sulle periferie che si sta consumando il Movimento 5 Stelle capitolino, tra vertici e incontri con per mettere a punto un piano per riconquistare i pezzi di città perduti.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

