Il leader della banda era il 16enne del colpo a Talenti

Senza scrupoli, agile e pronto a tutto. Le sue specializzazioni criminali sono i furti e le rapine violente. Nonostante la giovane età annovera già un curriculum criminale di tutto rispetto. Dennis Trajkovic originario della Serbia e residente nel campo nomadi di via di Gordiani, è considerato uno delle menti della banda di rapinatori che nel mese di maggio scorso uccisero la sarta ottantanovenne Anna Tommasino a Talenti in via Pizzo Bernina. Ad inchiodarlo fu' la testimonianza di un altro serbo, che si era arrampicato con lui nell' abitazione dell'anziana mentre gli altri erano rimasti in strada a fare da palo. Nel corso di un'operazione congiunta di carabinieri e polizia che erano sulle tracce della banda venne fermato a Ventimiglia al confine con la Francia mentre stava cercando di espatriare, potendo godere oltreconfine dell'appoggio di alcuni parenti.

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

