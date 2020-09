Il Lambrusco è il vino della convivialità per eccellenza. Brioso e fresco è un perfetto compagno per le giornate di fine estate, trovando occasioni di consumo ben oltre i canonici pasti. Modena è la culla del Lambrusco, dove spicca l'asciutto Sorbara, varietà tra le più intriganti nella galassia di quest'uva.

Il Vecchia Modena Premium di Chiarli, cantina simbolo della città, ne è storicamente l'esempio più fulgido e goloso, a cominciare dal colore rubino luminoso, orlato da dinamica spuma rosa. Intenso di viole al naso, melagrana, rosa canina, agrumi e toni balsamici. Elegante in bocca, sapido, fresco, scattante e persistente. Duttile come pochi vini sanno esserlo, si abbina a tortellini, bolliti di carne e Parmigiano Reggiano 16 mesi. (A.Bri.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 05:01

