Il killer spara ad altezza d'uomo: ecco il video choc

Immagini che rendono drammaticamente l'idea di quanto accaduto la scorsa settimana a Trieste. È un video choc quello diffuso dalla Polizia: si vede Alejandro Stephan Meran sparare come in un film a due mani impugnando le due pistole sottratte ai poliziotti uccisi (Matteo Demenego e Pierluigi Rotta) e poi fuggire all'esterno. In quei momenti, mentre Alejandro esplodeva colpi all'impazzata ad altezza d'uomo, il fratello Carlysle si era barricato in ufficio spaventato. Alejandro lo cerca e grida, quasi per assolversi, «loro mi volevano uccidere».

Non solo. «Siamo in ostaggio, dentro la questura di Trieste perché sono stati arrestati due, forse domenicani, non lo so, io lo visti entrare, e un secondo dopo quando ho aperto il portone di ingresso, ho sentito degli spari». Così una poliziotta racconta i concitati momenti della sparatoria. La procura di Trieste chiederà una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere del killer dominicano. La consulenza richiesta sarà affidata ai massimi esperti e servirà a capire se, nel folle momento della sparatoria, il 29enne fosse nel pieno delle sue facoltà o se al contrario si possa parlare di infermità mentale. (L. Alb.)

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA