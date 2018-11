Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il jeans? È il capo più comodo al mondo, ma anche il più ostile all'ecosistema: colore, trattamenti di sbiancamento, finissaggi, lo rendono poco amico del green. Adesso però sempre più marchi cercano di conciliare il fashion al rispetto per la natura.Come ha fatto Dondup con la nuova collezione D/Zero. La linea dei 5 tasche completamente eco è nata con Candiani Denim, che ha fornito tele jeans sostenibili a chilometro zero grazie a tecnologie certificate e all'avanguardia per lavaggi, fissaggi e trattamenti al 100% made in Italy. «D/Zero dimostra che estetica e fashion possono essere rispettati», ha spiegato il presidente Dondup Matteo Marzotto. «Siamo riusciti a mettere a punto due modelli, uno uomo e uno donna, declinati in sei lavaggi e trattamenti, che in termini di estetica, comfort, e prezzo sono identici a quelli normali», ha spiegato Chicco Barina a capo dello stile Dondup, «ma che riducono, grazie alle tecnologie di Candiani, il consumo di acqua del 75%, riducendo del 58% l'utilizzo di energia elettrica per i lavaggi e del 20% quello di prodotti chimici».La linea D/Zero sarà venduta da febbraio in una selezione di 99 punti nel mondo e nei monomarca Dondup. (P.Pas.)