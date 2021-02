Il grasso localizzato che si deposita ostinatamente a livello dei fianchi dei glutei o dell'addome, è tra gli inestetismi maggiormente odiati e molto difficile da eliminare nonostante un'attività fisica regolata ed una dieta sana ed equilibrata.

Oggi grazie alle nuove tecnologie non invasive disponiamo di valide soluzioni senza la necessità di ricorrere alla chirurgia. Scopriamole con il Dott. Francesco Madonna Terracina, chirurgo plastico e responsabile dei Centri Spheramed a Roma e nel Lazio.

Le adiposità localizzate hanno cause ormonali e genetiche e spesso la liposuzione rimane la prima scelta. Tuttavia sono sempre di più le persone che riescono ad ottenere degli ottimi risultati con la medicina estetica e con una tecnica in particolare. Di cosa si tratta?

«Si chiama Z-LIPO ed è una criolipolisi di ultima generazione che sfrutta il freddo per congelare le cellule di grasso facendole poi eliminare mediante i naturali processi di smaltimento del nostro organismo nelle corso delle settimane successive».

Come funziona? È doloroso?

«Si effettuano 1-2 sedute di 1 ora ciascuna durante le quali verrà applicato sulla pelle un manipolo che svilupperà temperature di circa -10 gradi. Non serve alcuna anestesia e il paziente potrà riposarsi o leggere un libro senza avvertire alcun dolore».

Ci sono degli effetti collaterali e soprattutto che tipo di risultati sono auspicabili?

«Sono prevedibili dei piccoli lividi che si risolveranno nel giro di pochi giorni. I risultati sono ottimi ed è possibile eliminare definitivamente fino a 1/3 della massa adiposa interessata con una riduzione della circonferenza davvero evidente».

Costi?

«Circa 250/350 euro per seduta».

