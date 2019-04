Il grande sogno delle Atp Finals: «Sarà più bello dei Giochi 2006»

TORINO - È partito il countdown per le Atp Finals di tennis, di scena a Torino dal 2021 al 2025. La manifestazione, svelata ufficialmente ieri a Palazzo Madama, ha lanciato una sfida: superare i 900 mila biglietti venduti dalla città sabauda in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006. «Contiamo di andare ampiamente oltre la quota di un milione di ticket - ha assicurato Angelo Binaghi, presidente della FederTennis -. Cerchiamo di mantenere l'evento per dieci anni, come è successo a Londra, o addirittura quindici». Sempre a proposito di numeri, l'impatto economico sarà fra 400 e 500 milioni, con un indotto intorno ai 100 milioni. «Siamo felici e orgogliosi, organizzeremo un evento meraviglioso», così la sindaca Chiara Appendino.

L'assegnazione delle Atp Finals a Torino, a detta del presidente del Coni Malagò, «non è assolutamente da vedere come un premio di consolazione per la mancata candidatura della città alle Olimpiadi del 2026. L'arma vincente di Torino è stato il PalaAlpitour, l'unico palasport italiano in grado di ospitare una manifestazione del genere». Il presidente Atp, Christian Kermode, ha celebrato «la nuova casa per una nuova era del tennis mondiale. A Torino si respira una grande passione». The passion lives here: lo slogan dei Giochi del 2006 torna di grande attualità.(T.Orm.)

