Il grande cinema visto dalle Segretarie

Sei donne, protagoniste delle più gloriose stagioni del cinema italiano, si raccontano in Segretarie. Una vita per il cinema, documentario ideato e diretto da Raffaele Rago e Daniela Masciale, che sarà presentato in anteprima domani alle 20.30 alla Casa del Cinema. Cesarina Marchetti, Paola Quagliero, Liliana Avincola, Anna Maria Scafasci, Resi Bruletti, Fiammetta Profili: questi i nomi delle protagoniste di un film che è una scatola magica: si parte con Dino e Luigi De Laurentiis alla conquista dei mercati mondiali, si prosegue con Goffredo Lombardo alla vigilia dell'uscita de Il Gattopardo, si approda nel cuore delle major americane e della mitica Hollywood sul Tevere, si incontra Franco Cristaldi sotto braccio a maestri come Monicelli, Rosi, Visconti, Fellini, e con quest'ultimo si entra nel circo magico di Cinecittà tra clown bianchi e lunari Pierrot che hanno le facce di Mastroianni, Masina, Sutherland, Benigni. Alla presentazione ci saranno due delle protagoniste: Cesarina di Titanus e Paola Quagliero, segretaria di Cristaldi per quasi 40 anni. (M. Gre.)