Il grande calcio internazionale si conferma assoluto protagonista dei palinsesti di Sky Sport. Sky ha infatti acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della UEFA Champions League per il triennio 2021/2024 (stagioni 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024) e di tutte le 282 partite a stagione della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League sempre per il triennio 2021/2024. Saranno quindi ben 403 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (quindi più di 1200), UEFA Europa League e della nuova competizione UEFA Europa Conference League, che Sky potrà trasmettere dagli stadi più belli d'Europa, comprese le tre finali. Sky Sport racconterà il sogno europeo delle squadre italiane e degli altri grandi club d'Europa, con la qualità e le tecnologie innovative che esaltano ancora di più la spettacolarità delle sfide, le azioni e i gol dei grandi campioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 05:01

