Il gran giorno di Fognini nei top 10 mondiali

Marco Lobasso

ROMA - Traguardo storico per il tennis italiano. Grazie alla sconfitta nei quarti di finale dello svizzero Wawrinka contro Federer, da lunedì prossimo Fabio Fognini sarà ufficialmente nei top ten mondiali, al numero 10 della classifica Atp. Un azzurro torna nei primi dieci campioni del tennis, dopo 41 anni dall'ultima volta, nel 1978, quando ci era riuscito Corrado Barazzutti. Nella storia del Tennis Open solo due italiani avevano conquistato il prestigioso traguardo, dal 1973 a oggi: Adriano Panatta nel 1976, salito fino al numero 4 (dopo le vittorie a Roma e Parigi) e Barazzutti, appunto, arrivato fino al numero 7 nel 1978, chiudendo la stagione comunque al 10° posto. Un traguardo storico per il tennis italiano e per l'azzurro che in aprile ha vinto per la prima volta un torneo Master 1000 a Montecarlo.

E' stato quindi Federer a regalare l'impresa al ligure. Roger ha battuto nei quarti del Roland Garros il connazionale Stan Wawrinka in quattro set (7-6 4-6 7-6 6-4) volando in semifinale dove domani affronterà in uno storico match il rivale di sempre, lo spagnolo Rafa Nadal; sarà la 39ma volta che i due super campioni disputeranno. Dall'altra parte del tabellone c'è Djokovic, il serbo numero 1 del mondo, che oggi affronta nei quarti il tedesco Alexander Zverev che negli ottavi aveva eliminato proprio Fognini. L'altro quarto, l'ultimo, vedrà l'austriaco Thiem contro il russo Khachanov, anche lui come Fognini alla fine del torneo di Parigi sarà nei top ten mondiali per la prima volta nella sua carriera.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA