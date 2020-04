Il governo rinvia le elezioni regionali e comunali a causa dell'emergenza coronavirus. Si doveva votare a fine maggio, ma non si tornerà alle urne prima dell'autunno: la finestra elettorale per le Regioni, infatti, è compresa tra settembre e novembre, quella per i comuni si spinge fino al 15 dicembre. Ma alcuni amministratori locali non ci stanno. Quattro dei sette governatori che sono in scadenza di mandato hanno infatti scritto al governo per chiedere di votare in estate (i presidenti di Liguria, Veneto, Campania e Puglia). Replica Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento: «Ipotizziamo un eventuale election day tra settembre e ottobre per risparmiare in termini di tempo e risorse». Il governo, dunque, pensa a un unico giorno utile per votare alle Regionali, alle comunali e pure al referendum sul taglio dei parlamentari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA