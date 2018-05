Il governo già sbanda niente nome del premier

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra SeveriniL'ottimismo proclamato nei giorni scorsi da Lega e 5Stelle si scontra con le difficoltà oggettive nel chiudere un accordo di governo e nell'individuare il nome del premier. Così Salvini e Di Maio sono saliti separatamente al Colle per chiedere ancora altro tempo. Tempo supplementare concesso dal presidente Mattarella, forse indispettito: almeno un'altra settimana. «Siamo consapevoli delle scadenze internazionali ma stiamo scrivendo un programma di governo per 5 anni». ha sintetizzato il leader pentastellato.Più impaziente è sembrato il leader del Carroccio che ha parlato di «visioni diverse o distanti» su giustizia, infrastrutture, trattati europei e ha chiesto «mano libera sui migranti. Se non siamo in grado di fare quello che ci chiedono gli italiani ha aggiunto tornando ad evocare le urne - non cominciamo neanche e ci salutiamo».Sulla premiership sembra ormai bruciato il nome di Giulio Sapelli, economista dalle posizioni molto critiche nei confronti dell'euro, vicino alla Lega. I 5Stelle hanno smentito che il premier sarà il professore di Storia Economica che invece aveva raccontato di aver partecipato domenica sera all'incontro a Milano e di aver dato disponibilità. Poche chance sembra avere anche Giuseppe Conte, avvocato e ordinario di diritto privato all'Università di Firenze. Proprio il nome del premier è l'ostacolo più difficile da superare per Salvini e Di Maio. Ma anche su alcuni punti del programma - immigrazione, infrastrutture, sicurezza e giustizia si registrano ampie distanze.In particolare, la proposta di introdurre la legittima difesa non piace ai pentastellati, non convinti pure dalle politiche leghiste sui rimpatri.I due leader ancora non si fidano l'uno dell'altro. Tanto che entrambi faranno un referendum fra gli iscritti sul contratto di governo: ai gazebo sabato e domenica prossima per la Lega, online per il Movimento 5Stelle.riproduzione riservata ®