Il gladiatorein concertoCIRCO MASSIMOPer la prima volta in Italia l'Orchestra Italiana del Cinema, diretta da Justin Freer con la partecipazione della cantante Lisa Gerrard, eseguirà dal vivo l'indimenticabile colonna sonora composta da Hans Zimmer e dalla Gerrard stessa in sincrono con il film premio Oscardi Ridley Scott. Tre serate: domani la notte charity alla quale parteciperà anche l'ex capitano della Roma, Francesco Totti; poi i concerti per il pubblico, venerdì e sabato.Info www.orchestraitalia nadelcinema.comCordisco Triofest. HutchinsonVILLA CELIMONTANALa collaborazione tra Daniele Cordisco, chitarra, e Antonio Caps, tastiere, dura ormai da diversi anni e vede alla batteria un susseguirsi di ospiti del panorama jazzistico italiano e internazionale.Qui Greg Hutchinson ha affiancato il suo nomeai grandi del jazz di ierie di oggi. Per Village Celimontana.Via della Navicella 12,oggi alle 22, ingr. libero 349079468Diego Dalla PalmaAlessandro ZaltronFELTRINELLIPresentano Non ho pau- ra di morire (Salani). Due amici, Valerio e Massimo, iniziano un viaggio alla scoperta della vera essenza del nostro essere al mondo, perché uno dei due vorrebbe uccidersi. L'altro lo invita a riflettere. Interviene Anna Mazzamauro.Galleria A. Sordi 33, oggi alle 18, ingresso libero