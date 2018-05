Il giurista Sforza: «Cambia il rapporto con le aziende»

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio CaprodossiTemuto dalle aziende e agognato dai cittadini, entra in vigore domani il nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (indicato dalla sigla inglese GDPR). Si tratta di un aggiornamento delle norme che disciplinano la privacy di coloro che vivono nel Vecchio Continente, approvato dal Parlamento Europeo nell'aprile del 2016 per uniformare le modalità in cui le informazioni personali possono essere raccolte e utilizzate dalle aziende.Al centro del discorso ci sono le persone e la loro volontà di fornire i propri dati, rettificarli o negare il consenso in qualsiasi momento. «Per la prima volta l'applicazione delle norme dedicate ai residenti europei vale anche nel resto del mondo e coinvolgono tutte pure aziende che, anche se non hanno sedi nel nostro continente, vogliono fornire servizi a chi vive in Europa», spiega Guido Scorza, avvocato e docente di diritto delle nuove tecnologie presso l'Università di Bologna.Il cambiamento più evidente è il rapporto tra imprese e persone, con le prime obbligate a sottostare alle rigide imposizioni volute da Bruxelles per operazioni di marketing. Nello specifico, le aziende e le grandi piattaforme digitali come Google e Facebook (e simili) devono richiedere a ogni individuo il consenso per trattare i dati personali con linguaggio semplice e chiaro, specificando le finalità della raccolta e il tempo entro cui manterranno tali dati. Anche su quest'ultimo punto, gli Europarlamentari sono stati precisi indicando che per dati personali si intende qualunque informazione collegata alla vita privata, pubblica o professionale di un individuo; quindi nomi, immagini, estremi bancari, email, interventi sui social network ma anche elementi genetici, biometrici (cioè l'immagine del volto) e quelli relativi alla salute.A doversi adeguare sono perciò le imprese: «Per loro - prosegue Sforza - è un cambio di teorema, poiché il regolamento lascia libertà agli imprenditori di scegliere come scrivere l'informativa, chiedere il consenso e quali trattamenti attuare, con il Garante della Privacy chiamato a vigilare che non siano stati violati la sfera privata del cittadino».Che l'Europa faccia sul serio è visibile dalle sanzioni pecuniarie previste per chi non rispetti le norme: le multe possono arrivare a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale annuo, cifre che hanno fatto drizzare le antenne ai colossi statunitensi, veloci nel rivedere i propri sistemi di protezione dei dati.In caso di violazioni e fughe di dati, inoltre, chi ha trattato i dati è obbligato ad avvisare il Garante e gli interessati entro 72 ore dalla scoperta del problema.riproduzione riservata ®