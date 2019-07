Il giudice del lavoro ha accertato il diritto di 318 vigili urbani di Roma ad essere inquadrati come «funzionari», ma il Tar del Lazio - al quale si erano rivolti per dare esecuzione alla sentenza - ha detto no. Si alza la polemica dei vigili «promossi» che si sono rivolti prima alla magistratura ordinaria e poi a quella amministrativa. «Si tratta di una decisione aberrante - commenta l'avvocato Giuseppe Pio Torcicollo, legale dei quasi 700 vigili urbani, annunciando il ricorso al Consiglio di Stato e alla Cassazione - Il giudice del lavoro ha accolto il ricorso in quanto i posti erano non solo vacanti, ma anche disponibili. Faremo ricorso».

Nel 2008 si dispose la riorganizzazione del Corpo della Polizia municipale romana con la previsione di aumento a 3000 unità dei funzionari - di tutto questo dà conto il giudice del lavoro nella sua sentenza - Dopo un triennio, non avendo l'Amministrazione capitolina operato lo scorrimento della graduatoria per la copertura dei posti disponibili, i primi 318 vigili si rivolsero al giudice del lavoro. E nel 2014 ottennero il riconoscimento del loro «diritto ad essere inquadrati nella categoria D nei limiti dei posti vacanti e disponibili».

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA