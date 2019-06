Il giorno dopo il terremoto che ha scosso i castelli e gran parte di Roma si è passati al controllo di eventuali danni. Per tutta la giornata tecnici e archeologi hanno passato ai raggi X il Colosseo e i maggiori siti archeologici della Capitale: tutto negativo, nessuna lesione, il responso.

Lesioni, invece, alla chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Montecompatri sono state riscontrate dall'Associazione nazionale degli ingegneri, attivata dall'agenzia regionale di Protezione Civile in seguito alla scossa di terremoto di ieri. Dichiarata inagibile la casa parrocchiale adiacente al Duomo, mentre a Colonna (epicentro della scossa che domenica notte ha terrorizato la capitale e l'hinterland, i vigili del fuoco stanno ancora operando le verifiche di agibilità di alcune abitazioni.

Al momento, risultano richieste per ulteriori verifiche tecniche in cinque asili nido dell'XI Municipio. Le strutture sono state preventivamente interdette all'utenza, «a garanzia della sicurezza del personale e dei bambini, per permettere controlli su murature, travi, pilastri e solai». Lo comunica il Campidoglio.

«Finora non segnalate grosse criticità, controlli in corso in particolare su edifici scolastici. Aperto Centro operativo comunale (Coc) per fare punto situazione». Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.(L. Loi.)

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

