Il giorno della verità sembra essere arrivato. Oggi l'incontro tra la Figc e il Comitato tecnico scientifico servirà per analizzare il protocollo sulla ripresa degli allenamenti di gruppo delle squadre di calcio previsto per il 18 maggio e per sciogliere due nodi su tutti: il comportamento da tenere qualora si verificasse un nuovo contagio e il numero di persone da coinvolgere per l'evento sportivo. L'ok da parte dell'organismo della protezione civile sarebbe fondamentale per il semaforo verde alla serie A. Anche Spadafora d'altronde sembra essersi arreso.Voglio che la serie A si giochi, ma oggi dare una data è impossibile. Solo due giorni fa è iniziata la Fase 2 nel paese, ha detto ieri il Ministro dello Sport. Nel frattempo la Merkel in persona ha dato il via libera alla Bundesliga: Il campionato ripartirà a metà maggio. Ovviamente seguendo le adeguate norme di sicurezza. In serata due notizie: finalmente Dybala negativo mentre c'è un positivo asintomatico nel Torino. (F.Bal.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Maggio 2020, 05:01

