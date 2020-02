«Il gioiello è una promessa d'eternità»

Bracciale che si salda per sempre al polso. E ora collana. L'Essenziale è la linea firmata da Atelier Vm, griffe nata nel 1997 da Marta Caffarelli e Viola Naj Oleari. Due monomarca a Milano e corner a Roma (Rinascente), le due stiliste raccontano la loro ultima creazione.

In un momento di gioielli maxi voi debuttate con una collana finissima?

«La collana Essenziale è un filo sottile ma capace di racchiudere significati grandissimi. È un nuovo elemento che si aggiunge al nostro universo del gioiello saldato intorno al corpo e iniziato nel 2014 con il bracciale Essenziale, un cerchio d'oro finissimo che brilla al polso per sempre. La saldatura dell'oro intorno al corpo è un rito e corrisponde al bisogno di celebrare sentimenti».

A che donna pensate?

«Non pensiamo a una donna, ma a un bisogno universale di celebrare l'amore. Immaginiamo i nostri gioielli come dono, a noi e agli altri. Tutti abbiamo qualcosa di cui essere grati, qualcosa da prometterci, un evento chiave da esorcizzare, un desiderio di svolta».

Perché piacciono?

«Perché tutti i gioielli nascono da una nostra storia personale e vera, ma allo stesso tempo si staccano dalla nostra vita e vanno a raccontare quella di chi li porta». (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA