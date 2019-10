IL GINNASTA INFINITO

Marco Lobasso

ROMA - Piccolo grande immenso Jury che entra nel mondo dei grandi. Chechi domani compie 50 anni, ma il Signore degli Anelli, il più grande ginnasta che l'Italia abbia mai avuto, l'angelo che ci ha fatto sognare, gioire, soffrire e amare la ginnastica, in fondo non ha età. Per noi resta il ragazzo di 26 anni che vinse l'oro olimpico ad Atlanta nel 1996, e il bronzo, con una prova capolavoro nel finale, ad Atene 2004; quel campione dei mille mondiali conquistati e dall'animo nobile, con schiettezza e sensibilità, sempre e ovunque. Solo sette mesi fa il piccolo grande Jury metteva all'asta i suoi cimeli per fare un po' di soldi e offrirli alla palestra di quando era bambino, l'Etruria di Prato. I sentimenti, il cuore più dei ricordi e delle medaglie. Alla fine l'Etruria non ha chiuso e una fondazione internazionale si è schierata al fianco dell'atleta per aiutarlo a tenere i suoi trofei. Un'altra vittoria, questa volta lontano dagli attrezzi. Come lui nessuno mai.

Juri per sempre, ieri, domani e poi ancora. Lui italianissimo con un nome per niente italiano: il padre ammirava Jury Gagarin e così lo chiamò. Concepito prima che Armstrong saltellasse sulla luna, nato appena tre mesi dopo. Le stelle nel suo destino, soprattutto gli Anelli. Era un ginnasta completo il piccolo Jury, poi un tendine d'achille troppo debole lo costrinse a diventare un fuoriclasse solo nella specialità degli anelli. E nell'aria, volteggiando senza esitazioni, è diventato il ginnasta perfetto. Mai più uno come lui, in Italia e nel mondo. Ma perché proprio gli anelli? «Perché è il più difficile tra gli esercizi, ha risposto negli anni Chechi, e perché ci vogliono insieme forza, equilibrio e coordinazione». Come nella vita. Non andò mai da Nando Orfei che lo voleva per una volta ospite d'onore al circo. Ha sempre deciso da solo, mai per danaro, come quando voleva ritirarsi dopo l'incidente all'amico Chico rimasto paralizzato durante un esercizio di ginnastica, convinto a continuare proprio dallo sfortunato ragazzo, come si legge scorrendo nell'archivio immenso che riguarda la vita del campione toscano. Nel 2004 ha ricevuto la laurea ad honorem dall'Università del Molise. Ieri come oggi Jury Chechi incanta ancora. Il Signore degli Anelli non ha mai smesso di volare.

Giovedì 10 Ottobre 2019

