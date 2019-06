Il giardino per Desirèe. A San Lorenzo, 8 mesi dopo la morte della 16enne ritrovata priva di vita in un edificio a Via dei Lucani, verrà inaugurata un'area verde nel quartiere in suo nome. Un nuovo punto di aggregazione e di ritrovo per l'intera zona, uno spunto di riflessione per tutti. Il caso dell'omicidio brutale della giovanissima, uccisa da un mix di droghe e stuprata, aveva scosso tutto il paese nell'ottobre dello scorso anno.

L' iniziativa promossa dalla Regione Lazio e dal Municipio 2, è stata ideata dall Ipab Irai (Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia).

Giovanni Altrudo, presidente dell'Associazione, ha voluto spiegare meglio com'è nato il tutto: «Con questo gesto vogliamo dare un segnale di speranza, ma anche tenere alta l'attenzione in merito all'evidente rischio di degrado del quartiere dove operiamo: un problema che può avere gravi conseguenze soprattutto sui ragazzi spesso giovanissimi». Durante il giorno dell'apertura, sarà previsto un tavolo di discussione, attraverso il quale si parlerà delle dipendenze che colpiscono sempre più ragazzi, spesso minorenni. «Con questo gesto vogliamo dare un segnale di speranza - rivela sempre l'Ipab Rai che ovviamente parteciperà al vertice - ma anche tenere alta l'attenzione in merito all'evidente rischio di degrado del quartiere dove operiamo: un problema che può avere gravi conseguenze soprattutto sui giovani ed i giovanissimi».

Proprio oggi, ci sarà l'intitolazione del giardino dedicato a Desirèe, presso l'Asilo Nido Regina Margherita dell'Ipab Rai in Via dei Campani 81. Un'iniziativa lodevole ed importante quella promossa dall'associazione che si occupa di educazione infantile. La speranza è che tutti i cittadini, non soltanto quelli che vivono a San Lorenzo, possano riflettere su un tema delicato e complesso, diventato ingestibile e portatore di tragedie proprio come quella di Desirèe.

(M.Mon.)

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

