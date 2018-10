IL GIALLO DI ROGER RABBIT

Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina ContiSbarcheranno in consiglio dell'VIII Municipio le preoccupazioni dei residenti di San Paolo per la sparizione della colonia dei conigli della buca di via Galba. Il capogruppo municipale di Forza Italia, Simone Foglio, ha, infatti, tutta l'intenzione di protocollare sul caso un'interrogazione rivolta al minisindaco, Amedeo Ciaccheri, e all'assessore all'Ambiente, Michele Centorrino, per chiarire la vicenda.«Nessuno è a conoscenza di quanto è successo, ma è evidente che non si può lasciar correre un avvenimento di questo genere», dice Foglio. I fatti. La colonia di conigli tra via Galba e via Alessandro Severo contava circa 200 esemplari di differenti razze: uno spettacolo della natura incastonato nel quartiere. Tutto nacque alcuni anni fa quando - forse per liberarli forse perché non si aveva più voglia di tenerli - qualcuno decise di lasciare nell'area due conigli domestici nani; poi se ne sono aggiunti degli altri, ancora altri, e si è immancabilmente moltiplicata la prole nel tempo. I residenti li hanno adottati: ogni giorno venivano a portar loro il cibo e a tener loro compagnia. Usiamo l'imperfetto perché, qualche settimana fa, in gran parte si sono dissolti nel nulla. Da un sopralluogo effettuato dall'assessore municipale all'Ambiente, non sono state riscontrate presenze di veleno. Dunque, proprio un mistero.«Al tramonto uscivano quasi tutti. Mangiavano carote, insalata e cocomero - racconta Fabio M., residente - c'è chi staccava per loro rami di acacia, per farli giocare. «Era un divertimento assicurato vederli in gruppo, specialmente per i più piccoli che vengono qui accompagnati dai loro nonni», ricorda un'altra signora che abita a due passi dall'area. «C'è un evidente clima di incertezza su quanto avvenuto rimarca Foglio è per questo che vogliamo conoscere tutte le azioni messe in atto, per comprendere cosa sia realmente accaduto».riproduzione riservata ®