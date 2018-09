Il giallo della legionella di Bresso non si trova l'origine dell'epidemia

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cinque morti, 52 ammalati, due dei quali ancora in ospedale. E nessuna idea di come possa essere accaduto. A Bresso - il Comune alle porte di Milano che a luglio è stato travolto da un'escalation di casi di legionella - tutto è tornato alla normalità. Dopo i venti giorni da incubo, con gli annunci continui di nuove persone - tutti ultrassettantenni - finite nei reparti di Rianimazione, il contagio si è arrestato di colpo, ai primi di agosto. Eppure, trascorso un mese, resta il giallo.Quale è stato il fattore scatenante? Se lo chiedono i 27mila residenti, che per un mese hanno cambiato stile di vita, evitando di farsi docce calde o di bere al rubinetto, approvigionandosi di bottigliette distribuite dalla protezione civile, o riempiendo bacili dalle tubature sicure allestite in alcune strade. Eppure la paura resta, perché un'epidemia c'era già stata quattro anni fa - anche se con meno casi e meno vittime - e anche allora non era stata individuata la causa.Il mistero resta, nonostante gli sforzi profusi per arrivare a una soluzione. I contagiati non sono parenti tra loro, abitano lontano gli uni dagli altri, non frequentano gli stessi luoghi. Le loro case sono state passate al setaccio, tubature e rubinetti sono stati controllati. Nulla. Sono stati setacciati i luoghi pubblici: fontane, luoghi di aggregazione con l'aria condizionata. 46 siti in tutto, tracce del batterio in 7 casi, troppo poco per spiegare l'ondata di contagiati. Ci hanno provato pure dall'alto, sorvolando i tetti di Bresso per mappare gli impianti industriali in cerca di torri di raffreddamento che rilasciano vapore acqueo nell'ambiente. Una risposta potrà arrivare dall'Istituto superiore di sanità, che sta analizzando i campioni per capire se tutti siano stati contagiati dallo stesso ceppo di legionella. I risultati tra una decina di giorni.(G.Obe.)riproduzione riservata ®