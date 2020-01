IL GIALLO DEL PINCIO

Flavia Scicchitano

Uno scherzo? Si, ma di cattivo gusto, perché sullo stato di degrado della capitale, in particolare delle ville e parchi storici, c'è poco da ridere. E' stato risolto così il giallo del busto al Pincio di Ariosto. Come denunciato da Leggo qualche giorno fa, la scultura di marmo che campeggia tra i viali di villa Borghese non era infatti quella dell'autore dell'Orlando furioso: una testa appartenente ad altra persona era comparsa a completare il busto mozzato del celebre poeta.

Dunque le legittime domande: che fine ha fatto l'originale? Chi l'ha sostituita? Ecco allora la risposta: «La testa di Ariosto è stata rubata. Nei giorni scorsi ignoti ne hanno posizionato una in polistirolo, che la Sovrintendenza capitolina ha provveduto a rimuovere», fa sapere la Sovrintendenza stessa. E allora, ci si chiede, come è possibile agire indisturbati in un parco storico di Roma come l'area verde del Pincio e divertirsi a montare e smontare i busti di patrioti, artisti, letterati e scienziati della storia d'Italia e di Roma? Se, infatti, oggi è possibile posizionare un falso sul busto di Ariosto, domani un altro potrebbe essere rubato o decapitato.

E ancora danni, scritte e furti, potranno continuare ad avere il via libera in continui raid notturni. Dove sono i controlli? Quando rientrerà in servizio il sistema di videosorveglianza per tutelare il giardino dall'abbandono.? Ma la storia del degrado del Pincio ha origini ben più lontane, da anni ormai le sculture sono lasciate in pasto al degrado. Lungo i viali alberati, nel corso dei decenni, i busti hanno campeggiato a più riprese tra nasi rotti e profili mozzati. Per quel che riguarda, in particolare, Ludovico Ariosto torniamo indietro a circa quattro anni fa: la statua, come ricordato dal nostro giornale, fu distrutta dai vandali e scaraventata a terra senza la testa. La Sovrintendenza si è attivata per sistemare i danni e il busto è stato portato nelle officine di restauro. Circa un mese fa la scultura è tornata al suo posto e, per burla, è comparsa la testa tarocca. Dopo la verifica di quanto accaduto, e denunciato, la testa è stata rimossa.

riproduzione riservata ®

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA