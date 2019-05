IL GF ANTI-ABUSI

Lorena Loiacono

L'occhio del grande fratello a vigilare sulla sicurezza di bambini, anziani e disabili: entrano le telecamere negli asili e nelle strutture sanitarie e restano sempre accese. La novità viene introdotta da un emendamento approvato ieri dalle commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato, che arriverà oggi in aula con il decreto Sblocca cantieri. Un emendamento decisamente bipartisan visto che porta la firma di Lega, M5S, Partito Democratico e Forza Italia che arriva a seguito di una lunga e triste lista di denunce per maltrattamenti e abusi. Poi provati con telecamere e intercettazioni a cui hanno fatto seguito sospensioni e arresti dei responsabili.

L'uso della videosorveglianza sempre accesa, quindi, potrebbe fare da deterrente. Una questione dibattuta da tempo su cui si scontrano favorevoli e contrari. Ieri intanto è stata trovata la quadra anche sui fondi necessari, visto che per settimane si è parlato di risorse insufficienti e a carico delle scuole e delle case di cura. Non sarà così: per permettere l'uso di telecamere nelle scuole per l'infanzia arriveranno 5 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro l'anno dal 2020 al 2024. La stessa cifra viene destinata alle strutture per anziani e disabili, socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno. Per un totale di ben 160 milioni di euro investiti sulla videosorveglianza, con cui i Comuni e le strutture mediche acquisteranno le apparecchiature e garantiranno la conservazione delle immagini a norma di legge.

Una manovra che viene accolta con soddisfazione: «Telecamere per difendere bimbi, anziani e disabili - ha annunciato il vicepremier Salvini sui suoi profili social - altra promessa mantenuta». Ma per i sindacati la strada è quella sbagliata. Per la Flc Cgil si tratta solo di «propaganda e demagogia: la videosorveglianza criminalizza i dipendenti, compromettendo il rapporto pedagogico. È inoltre illogico in quanto inserito in un provvedimento che parla di tutt'altro».

Nella norma viene stabilito che le registrazioni del sistema di videosorveglianza siano visionabili esclusivamente da parte delle Forze dell'ordine e solo dietro formale denuncia di reato alle autorità nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

