IL GENERALE FIGLIUOLO

Per ovviare ai rifiuti di AstraZeneca e riequilibrare le dosi nelle varie regioni, si continuerà col bilanciamento: lo ha ribadito il generale Francesco Figliuolo, ieri in visita all'hub di Porto Marghera (Venezia). «Non facciamo magazzino: quando serve la struttura commissariale fa proiezioni e si bilanciano i vaccini, con il consenso delle regioni interessate», ha detto il commissario all'emergenza Covid e responsabile della campagna di vaccinazione.

«Nei giorni scorsi - ha ricordato - c'è stato un bilanciamento sud-sud tra Sicilia e Puglia. Ne faremo altri su AstraZeneca, in modo da vaccinare più possibile e non tenere nulla in cassa' e ripristinare successivamente le dosi originarie previste per le varie regionì». «AstraZeneca è un vaccino valido, non ha dato problemi e quindi continuerà ad essere distribuito», ha sottolineato Figliuolo, che ha ribadito la necessità di spostare la seconda dose di Pfizer e Moderna a 42 giorni per «dare un primo scudo di copertura vaccinale al maggior numero di persone».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Maggio 2021, 05:01

