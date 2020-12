Il generale Del Sette: «Dopo la morte di Stefano verifiche non aprofondite»

Enrico Chillè

«Sapevo che le relazioni dei due carabinieri in merito all'arresto di Stefano Cucchi erano false, ma non ho fatto nulla perché credevo che la Procura ne fosse già informata». A parlare non è un personaggio qualunque, ma il generale dei carabinieri Tullio Del Sette, chiamato a testimoniare in aula nel processo sui depistaggi alle indagini sulla morte di Stefano Cucchi.

Tra gli imputati ci sono otto carabinieri, accusati a vario titolo di falso, favoreggiamento, calunnia e omesse denunce. «Mi ero accorto che la relazione di Francesco Di Sano e Gianluca Colicchio, scritta il 26 ottobre 2009 (quattro giorni dopo la morte e undici giorni dopo l'arresto di Stefano Cucchi al Parco degli Acquedotti, ndr), era falsa. Le verifiche su una vicenda così grave non furono sufficientemente approfondite. Nel 2015 ero capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Difesa e già avevo definito grave quella vicenda, spiegando di voler ricercare la verità senza delegittimare l'Arma» - ha spiegato l'ex comandante generale dei carabinieri dal gennaio 2015 al 2018 - «In quella nota stampa volevo chiarire la nostra posizione sia all'interno che davanti all'opinione pubblica e soprattutto alla famiglia Cucchi. Non ho mai parlato della vicenda né col mio predecessore, Leonardo Gallitelli, né col mio successore, Giovanni Nistri».

Presente in aula, come sempre, anche Ilaria Cucchi, che ancora una volta ha mostrato il cadavere del fratello Stefano col volto tumefatto: una foto che continua a far male a chiunque la guardi, anche a oltre 11 anni di distanza. «Il suo viso era agghiacciante, l'espressione raccontava il dolore, l'umiliazione e la solitudine provate. La decisione di renderla pubblica fu sofferta, ma non potevo perdonare che mio fratello fosse morto tra dolori atroci e solo come un cane, pensando che la sua famiglia lo avesse abbandonato. Mia madre diceva: Stefano non avrebbe mai voluto mostrarsi così. Io risposi: No, lui non avrebbe mai voluto morire così», le parole di Ilaria Cucchi.

