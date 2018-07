Il Gay center in rivolta con la Sapienza

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La Sapienza boccia il doppio libretto universitario per gli studenti trans e il Gay Center insorge: «Lo chiediamo da anni, porteremo la questione al Gay Pride di Ostia». Il Senato accademico del primo ateneo romano, il più grande d'Europa, ha infatti respinto la possibilità di inserire il doppio libretto per dare la possibilità agli studenti trans di essere chiamati ad esempio con un nome femminile, nel caso di un ragazzo con sembianze da donna, magari durante l'appello in sede di esame nonostante sul libretto ufficiale ci sia ancora il nome maschile.Un'attenzione rivolta agli studenti, per evitare rischi di attacchi ed umiliazioni, già attuata in tanti atenei come l'Università di Tor Vergata e nelle università di Catania, Torino, Milano, Padova, Verona, Bologna, Bari, Napoli, Urbino, Trento, Pavia, Siena e Caserta. Alla Ca' Foscari di Venezia c'è la possibilità di usare un alias per non rivelare il vero nome. Ma per il momento alla Sapienza non ci sarà. «Dopo diversi anni di incontri, promossi da Gay Center, Azione Trans, e dalle associazioni di studenti - dichiarano Fabrizio Marrazzo, Portavoce Gay Center, e Richard Bourelly di Azione Trans - dove abbiamo richiesto alla Sapienza di attuare il libretto per le persone Trans, la proposta è stata bocciata dal Senato Accademico. Si tratta di evitare quelle situazioni di umiliazione che portano le persone trans ad abbandonare gli studi». La Sapienza, che negli anni ha attivato per le famiglie e gli studenti trans e gay il servizio di consulenza sull'orientamento sessuale e identità di genere 6 come 6, risponde che si tratta solo di sbrogliare la matassa burocratica. «La burocrazia continuano Marrazzo e Bourelly - viene spesso utilizzata come strumento per discriminare le persone lesbiche, gay e trans. Invitiamo docenti e studenti della Sapienza e tutti i cittadini a venire a Ostia sabato 14 luglio». Quando sul litorale romano sfilerà il Lazio Pride.(L. Loi.)