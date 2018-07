Il fuoriclasse arriva lunedì, ma la festa è rimandata

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TORINO - Dietrofront Juve. Lunedì, il giorno in cui Cristiano Ronaldo sbarcherà a Torino, non è prevista alcuna presentazione in grande stile allo Stadium. Ieri il club bianconero ha infatti smentito le voci filtrate nei giorni scorsi dal suo quartier generale della Continassa. La scelta di rinunciare al grande evento non è legata a questioni di ordine pubblico, semmai al no grazie che sarebbe arrivato dallo stesso CR7. La Juve sta ora valutando un'altra ipotesi, per ora top secret, per introdurre il fuoriclasse portoghese nel mondo bianconero. Intanto resta confermato per lunedì l'arrivo di Ronaldo a Torino, evento che scatenerà comunque un inevitabile fermento; quindi le visite da concludere presso il J Medical e la successiva presentazione ai media, in una conferenza stampa che si annuncia affollatissima.(T.Orm.)