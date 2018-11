Il fuoco divora la California, 25 vittime e 6500 case distrutte Trump: «Meglio fuggire via»

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Strage tra le fiamme che stanno devastando la California. Venticinque le vittime degli incendi scoppiati nella zona settentrionale dello stato americano dalla notte di giovedì e che i 4 mila vigili del fuoco schierati non sono ancora riusciti a domare. Anzi, la lingua di fuoco avanza inesorabile al punto che il Camp Fire (come è stato definito l'incendio per le sue enormi dimensioni) ha già distrutto più di 6.450 abitazioni. Alcuni funzionari delle istituzioni locali hanno riferito che sono state evacuate più di 250 mila persone nell'area dove ricade anche Malibù, nota per essere abitata da personaggi celebri. La Apple ha attivato la procedura online sul proprio store per effettuare donazioni alle popolazioni duramente colpite dalla sciagura. «Una distruzione catastrofica» l'ha descritta Donald Trump su Twitter, invitando i califoniani alla fuga.