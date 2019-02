Il fotografo Micalizzi è rientrato in Italia

È atterrato a Milano l'aereo militare con Gabriele Micalizzi (foto), il fotografo italiano ferito l'11 febbraio scorso mentre documentava gli scontri tra Isis e forze curde nella Siria orientale. Un'ambulanza l'ha atteso all'aeroporto di Linate per trasportarlo direttamente nella struttura sanitaria. Seguiranno gli accertamenti medici necessari per l'inquadramento diagnostico e la relativa proposta terapeutica. L'operazione di rimpatrio sanitario è stata coordinata dall'Unità di Crisi della Farnesina ed è resa possibile grazie a un volo dell' ItalianAirForce», si legge in un tweet della Farnesina.

Il fotografo italiano, 34 anni, milanese, è stato ferito l'11 febbraio nella zona di Dayr az Zor in Siria dove si trovava per documentare l'offensiva curdo-araba, appoggiata dagli Usa, contro l'ultima sacca di resistenza dell'Isis nel Paese. Micalizzi è noto a livello internazionale per i suoi reportage di guerra. Diplomato all'Accademia di Belle Arti, ha iniziato coprendo notizie locali a Milano e successivamente ha focalizzato la sua attenzione sul Medio Oriente e altre aree di crisi.

