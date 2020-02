Il forte vento che si è abbattuto da martedì su tutta la zona della Capitale ha colpito anche il litorale. A Ostia, nella tarda mattinata di ieri, una quercia di grosse dimensioni è stata sradicata, danneggiando seriamente 4 auto. La caduta dell'albero è avvenuta lungo il marciapiede che divide i due sensi di marcia di via Mar Arabico: le radici si sono sradicate, creando una gigantesca crepa nell'asfalto. La quercia, cadendo, ha colpito 4 auto parcheggiate in strada, causando danni ingenti. Sul posto sono giunti alcuni addetti del servizio giardini, che hanno provveduto a tagliare rami e radici prima di poter portare via ciò che rimaneva dell'albero. Martedì sera, nei pressi dell'Umberto I, un albero era caduto, ferendo in modo grave una persona e causando una vera e propria strage di uccelli.(E. Chi.)

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

