Il flauto magicoTEATRO DELL'OPERASarà un viaggio nella fantasia, in una commistione continua tra teatro e cinema, immagini animate e musica, tecnologia e talento artistico, la celeberrima fiaba di Die Zauberflte - Il flauto magico di Mozart che il 9 ottobre riapre la stagione lirica all'Opera diRoma, restando in scena fino al 17. Con l'allestimento della Komische Oper di Berlino, lo spettacolo vede alla regia Barrie Kosky e Suzanne Andrade e sul podio il maestro Henrik Nánási.Teatro Costanzi, dal 9 al 17 ottobre, Piazza BeniamIno GIgli 1Il Cigno NeroPICCOLO ELISEOArriva al Piccolo Eliseo Il cigno nero e il cavaliere bianco, il racconto della Grande Crisi di e con il giornalista Roberto Napoletano, per la regia di Angelo Generali. Si tratta di un'opera teatrale di giornalismo-verità, un'operazione di conoscenza e di divulgazione della storia della Grande Crisi per rendere gli italiani tutti, a partire dai giovani, più consapevoli e, quindi, padroni del loro futuro.Dal 9 al 10 ottobre, ore 21.00 Piccolo Eliseo