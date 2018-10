IL FLASHMOB

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dall'Eur ad Ostia, Flash-mob itinerante organizzato dal Partito Democratico del X Municipio sui limiti di velocità a 50 chilometri orari, sulla via Cristoforo Colombo. Il corteo delle auto manifestanti, partito da Piazzale Nervi all'Eur, sfila in segno di protesta fino ad Ostia percorrendo la Cristoforo Colombo e rispettando quel limite di 50 chilometri orari, «per ricordare alla Sindaca, una volta di più - spiegano i manifestanti Pd - che l'abbassamento dei limiti di velocità e le zebraturè per l'interdizione al traffico non risolvono affatto i problemi di viabilità. Ed è semplicemente vergognoso prendersi gioco dei cittadini in questo modo!». «Un anno e mezzo fa - ha dichiarato il cosigliere capitolino Pd Giovanni Zannola, subentrato a Michela Di Biase in Assemblea Capitolina - il dipartimento Simu decide di rendere la Colombo percorribile a 50 km, perché alcuni tratti dovevano essere messi in sicurezza. Un'arteria così importante, che collega Ostia a Roma, a questa lentezza e con il traffico diventa complicato da percorrere per i cittadini».