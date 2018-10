Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il finestrino di una carrozza ferroviaria è l'inedita prospettiva scelta per raccontare il Belpaese, ma anche come è cambiato il nostro modo di vivere e di viaggiare da quando è nato il trasporto su rotaie, nella docu-serie L'Italia del treno, in onda dal 22 ottobre alle 21.15 su History Channel. I 5 episodi, realizzati da Stand by Me per A+E Networks Italia, saranno soprattutto un viaggio nel tempo di quasi 200 anni a bordo di meravigliosi convogli del passato messi a disposizione da Fondazione FS Italiane, dalle locomotive a vapore dell'800 al Settebello, l'elettrotreno degli anni 50 realizzato in soli tre esemplari, con due conduttori d'eccezione come il giornalista e scrittore Beppe Severgnini e il divulgatore storico-scientifico Raffaele Di Placido.«Ho deciso di partecipare al progetto perché il treno è un oggetto romantico, è democratico ed è un palcoscenico ambulante spiega Severgnini è la perfetta allegoria di ogni paese e raccontare dal primo treno nel 1839 è la dimostrazione che questo paese può progredire e deve ricordarsi sempre che non deve guardare indietro, ma avanti». «Fin dalla sua nascita History ha fatto della storia dell'Italia un pilastro fondamentale della propria programmazione sottolinea Simone D'Amelio Bonelli, direttore creativo e dei contenuti di A+E Networks Italia L'Italia del Treno rappresenta il progetto più ambizioso mai realizzato dal canale, capace di coniugare la grande storia e la vita quotidiana: 5 mesi di riprese, decine di migliaia di immagini consultate, circa mille chilometri percorsi in Italia e Slovenia. Un lavoro incredibile». (D. Ara.)