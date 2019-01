Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il film precedente di Barry Jenkins, Moonlight, vinse clamorosamente l'Oscar nel 2017, sparigliando le carte di una serata in cui sembrava destinato a trionfare La La Land. Ora, con Se la strada potesse parlare, il regista torna al cinema traendo ispirazione dal romanzo di James Baldwin, storia dell'amore tra Tish e Fonny (Kiki Layne e Stephan James), innamorati poco più che adolescenti nella Harlem degli anni 70. Il loro sentimento è giovane e impetuoso ed è immerso nell'humus di una città e di un paese che non rendono la vita facile ai neri. A tal punto che Fonny viene arrestato per un crimine che non ha commesso ed è costretto ad ascoltare da dietro le sbarre l'annuncio della gravidanza di Tish. Il senso di ingiustizia, la rabbia e la frustrazione passano per i primi piani di un ragazzo e una ragazza con il fuoco dentro, rassegnati a combattere contro un mostro gigante ma inafferrabile: quello che gli impedisce di uscire tranquilli senza rischiare di essere presi di mira da un poliziotto bianco. La retorica è ridotta al minimo, qui, perché a parlare sono gli occhi, i corpi e una famiglia che lotta per restare unita. (M. Gre.)SE LA STRADAPOTESSE PARLAREdi Barry Jenkins