IL FILM DEBUTTA IN PIATTAFORMA

Un figlio di nome Erasmus, la prima produzione targata Eagle, sarà anche il primo film italiano ad alto budget a debuttare in streaming dopo aver saltato il passaggio al cinema (previsto il 19 marzo e saltato a causa dell'emergenza virus). Il film sarà disponibile a partire dal giorno di Pasqua, 12 aprile, e per quattro settimane su Sky, Timvision, Chili, Google Play, YouTube, Rakuten, Huawei video e Infinity. Diretto da Alberto Ferrari il film è interpretato da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis e Daniele Liotti: quattro amici quarantenni chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi durante l'Erasmus in Portogallo. E che ha lasciato un figlio concepito con uno di loro. Ma chi? Del cast fa parte Carol Alt e l'astro nascente Filipa Pinto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 05:01

