IL FILM DA IERI NELLE SALE

Un film autobiografico? No. Un film doppiamente autobiografico. Morrison è liberamente tratto da un romanzo uscito quattro anni fa, Dove tutto è a metà scritto insieme a Giacomo Gensini che lo choc del Covid lo ha trasformato in immagini. Zampaglione è il regista dietro la macchina da presa, è il giovane protagonista che muove i primi passi nel mondo della musica, è la disorientata rockstar co-protagonista a caccia disperata di stimoli. E poi, c'è un padre. C'è l'amore non sempre corrisposto. C'è la paura. C'è l'eccitazione. Insomma, in questo film c'è la vita. Difficile e bellissima. Con la sua altalena di emozioni. Un film positivo, sulla passione di vivere. Una passione che fa bene, che a volte fa male. Ma per fortuna ci sono i Cerotti sopra l'anima. (R. Vec.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Maggio 2021, 05:01

