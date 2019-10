Il figlio del Monnezza travolto e ucciso da un'auto pirata: era in sella allo scooter

Franco Pasqualetti

A papà chi so' i bonarensi?. Gli amanti del cinema cult lo ricorderanno sempre così. Con quei riccioli che spuntavano dallo zuccotto di lana e la tutina da meccanico blu come il papà cinematografico. Paco Fabrini, al secolo Rocky Giraldi (il figlio dell'ispettore Monnezza), è morto ieri. Travolto a Ronciglione da un'auto pirata mentre era in sella al suo scooter.

Il piccolo Paco era per tutti Rocky, nella vita da attore come in quella reale: tutti lo chiamavano così, da quando Bruno Corbucci lo reclutò, a soli 3 anni, per recitare al fianco di Tomas Milian per intepretare la parte del figlioletto dell'ispettore Giraldi. Da Squadra antigangster fino a Delitto al Blue gay, il piccolo riccioluto aveva fatto da spalla al Monnezza. In delitto in Formula Uno, in particolare, ormai cresciuto, Rocky dimostrava una certa spigliatezza davanti alla macchina da presa. Proprio nei dialoghi coloriti col papà, conditi da qualche parolaccia e tanti abbracci e sorrisi con Tomas.

Quando Milian tornò a Roma, pochi mesi prima di morire, Paco volle incontrarlo di nuovo e rifare una foto abbracciati, riprendendo una posa di un film.

Nato a Roma, era figlio della costumista Sandra Cardini e dopo quei ruoli ha smesso di fare l'attore. Negli ultimi anni si era trasferito a Ronciglione dove lavorava come cuoco e pizzaiolo. Il fanclub di Tomas Milian lo ha ricordato sulla pagina Facebook con post di dolore.

Tornando all'incidente la dinamica è stata incerta per ore. Paco è stato travolto da una vettura il cui conducente si è allontanato senza prestare soccorso. Lo schianto è avvenuto tra viale della Resistenza e viale San Francesco d'Assisi, in località Casalino: sul posto i soccorsi del 118, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto con l'asfalto. L'uomo si è poi consegnato in mattinata alle forze dell'ordine: indagato a piede libero per omissione di soccorso, rischia di essere incriminato anche per omicidio stradale.

Lunedì 14 Ottobre 2019, 05:01

