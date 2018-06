Il fidanzato si impicca, lei introvabile: è giallo

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloLe speranze di ritrovare viva Sara Luciani si sono incrinate ieri pomeriggio, quando dal fondo del canale Muzza è stato ritrovato il paraurti dell'auto della suo fidanzato Manuel Buzzini. Una storia che potrbb ssere l'ennsimo caso di omicidio-suicidio, anche se pr ora di cadavere ce n'è solo uno: quello del 31enne che sabato mattina è stato trovato impiccato in un cortile di via Mantova, a Melzo, paesino dell'hinterland di Milano, dove abita la nonna. Non ha lasciato spiegazioni ma i suoi abiti erano fradici, le scarpe sporche di fango, due elementi che suggeriscono agli investigatori uno scenario che nessuno vorrebbe confermare.Sara e Manuel vivevano assieme a casa dei genitori di lei, di 10 anni più giovane di Buzzini, che di mestiere era operaio e non aveva mai avuto problemi con la legge. Tutti quelli che li conoscevano li descrivono come una coppia molto affiata, qualcuno dice sottovoce «addirittura troppo», ma sono opinioni che al momento non hanno alcun valore investigativo. Di sicuro, però, condividevano lo stesso rifiuto per le tecnologie, al punto da scegliere di vivere senza smartphone, con la conseguente rinuncia consapevole della vita social. Ciò ha ritardato l'allarme.La ragazza è stata vista viva per l'ultima volta due giorni prima proprio a bordo della Golf del fidanzato. Nelle ore successive al ritrovamento del corpo di Buzzini si è pensato a un doppio suicidio, con il 31enne che si sarebbe ammazzato dopo aver scoperto il gesto della compagna, ma agli investigatori il quadro non torna. L'ipotesi più accreditata dai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda è che Buzzini abbia ucciso la fidanzata e poi spinto la vettura nel canale. Una volta liberatosi del cadavere, avrebbe scelto di togliersi la vita nel cortile della nonna. Sul movente non c'è alcuna idea.I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno cercando la 21enne in tutta l'area del canale Muzza fino alla cava di Pozzuolo. Il paraurti è stato trovato incastrato tra le griglie della centrale idroelettrica di Paullo, è possibile che l'auto sia rimasta incagliata non lontano da lì.A Milano ieri alle prime luci dell'alba si è consumato un altro femminicidio. Dopo una serata insieme in un disco pub frequentato da sudamericani, in via Pezzotti, un dominicano di 41 anni, Antonio Nunez Martinez, in mezzo alla strada ha ucciso a coltellate la sua compagna, Alexandra Mora Alvarez, 49 anni, ecuadoriana. «Ballava e sorrideva, mi sono ingelosito» ha confessato.riproduzione riservata ®