Il femminicidio numero 67: sgozza la moglie e tenta il suicidio

Dovevano presentarsi alla prima udienza per la separazione, dopo neanche un anno di matrimonio. Ma lui l'ha uccisa con una trentina di coltellate, prima di tentare il suicidio ferendosi più volte con la stessa arma. È accaduto a Bronte (Catania): la vittima è la 46enne Ada Rotini, mentre il marito, Filippo Asero, di 47 anni, è ricoverato a Catania ma fuori pericolo. Ada era giunta nella casa dove aveva vissuto con l'uomo per riprendere alcuni effetti personali, accompagnata dalla sorella e dall'anziano a cui faceva da badante. Quest'ultimo ha anche tentato di difenderla ed è stato ferito a un braccio. I carabinieri stanno già analizzando i filmati di alcune telecamere. Filippo Asero, nel 2001, era stato arrestato per l'omicidio del 32enne Sergio Gardani, un delitto avvenuto per un regolamento di conti tra clan mafiosi. Asero era stato condannato all'ergastolo in primo grado, salvo poi essere assolto con formula piena.

Con il delitto di Bronte salgono a 67 i femminicidi in Italia nel 2021. Tra questi, ci sono quelli di Roberta Siragusa, la 17enne uccisa a gennaio dal fidanzato 19enne e di Ilenia Fabbri, 46 anni, uccisa da un sicario che sarebbe stato assoldato dal marito. Ma anche quello di Saman Abbas, la 18enne uccisa dai parenti per aver rifiutato un matrimonio combinato nel suo paese d'origine, il Pakistan: il corpo non è ancora stato ritrovato. Agghiacciante anche il delitto di Chiara Gualzetti, uccisa a 15 anni da un coetaneo, o quello di Vanessa Zappalà, uccisa dall'ex fidanzato che poi si è tolto la vita. Fino ad arrivare all'omicidio di Chiara Ugolini e al tentato femminicidio di Piera, una donna ferita a colpi di arma da fuoco dal compagno che poi si è impiccato in garage.

