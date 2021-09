IL FEMMINICIDIO DI VERONA

Sognava le nozze e un viaggio alle Maldive, ma il suo sogno è stato spezzato da un brutale agguato a sfondo sessuale. Si fa sempre più chiaro il quadro dell'omicidio di Chiara Ugolini, la ragazza di 27 anni uccisa in casa a Calmasino, nel veronese sul Lago di Garda. Per l'omicidio è in stato di fermo Emanuele Impellizzeri, 38enne vicino di casa della vittima. L'autopsia in programma oggi dovrebbe togliere il velo sulle cause della morte della ragazza, ma sembra già da escludere la versione della violenta caduta per terra: in bocca Chiara aveva infatti uno straccio imbevuto di candeggina, che potrebbe aver causato un'emorragia agli organi interni. Ipotesi che spiegherebbe anche l'assenza di ferite al corpo e alla testa. Impellizzeri, attualmente in stato di fermo per omicidio volontario aggravato, ha raccontato «di aver avuto un raptus» quando, dopo essersi arrampicato da una finestra sul terrazzino, ha visto la giovane che si stava cambiando i vestiti, e di averle dato «solo una spinta».

(D. Zur.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

